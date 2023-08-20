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FT: удары Украины по российским кораблям чреваты экологической катастрофой для всех, включая сам Киев

1:21
Мир

Атаки Украины на российские танкеры в Чёрном море могут иметь очень опасные последствия и для союзников Киева, и для него самого. Возможный разлив нефти, которым атаки могут закончиться, будет одинаково губителен для всех, пишет издание Financial Times.

FT: удары Украины по российским кораблям чреваты экологической катастрофой для всех, включая сам Киев
Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В нынешнем конфликте нападение на российские танкеры в Чёрном море чревато разливами нефти и значительным экологическим ущербом для всех прибрежных государств, включая Украину", — сказано в статье.

Авторы считают, что Киеву следует подумать о последствиях своих действий.

Также обозреватели напомнили о "болезненных" последствиях вероятного перенаправления вывоза топлива из Новороссийска. Они отметили, что на фоне эмбарго ЕС, касающегося российских нефтепродуктов, их экспорт теперь направлен преимущественно в Африку и страны Средиземноморского бассейна. Журналисты уверены, что это создало бы огромные проблемы для Румынии и Болгарии, которые физически не могут существовать без российской нефти.

Ранее, в ночь на 5 августа ВСУ провели атаку на гражданское судно в Керченском проливе, в результате чего на танкере образовалась пробоина, однако благодаря оперативно принятым мерам разлива топлива не произошло.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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