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Петр Ермилин

В Керченском проливе — спланированный ВСУ мощный взрыв. Что произошло?

6:38
Происшествия

Очевидцы сообщили о мощном взрыве в районе Керченского пролива. Позднее Россморрчечфлот РФ подтвердил, что российский танкер был атакован и поврежден из-за атаки морского дрона. Местные власти сообщили, что атака была спланирована Вооруженными силами Украины (ВСУ), однако отрицают повреждения на Крымском мосту. Pravda.Ru рассказывает о произошедшем.

В Керченском проливе — спланированный ВСУ мощный взрыв. Что произошло?
Фото: https://ria.ru/20230801/bespilotnik-1887666203.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#pv=g%3D1887666203%2Fp%3D1887667762

В 23:26 телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация сообщил о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорилось в сообщении телеграм-канала.

В то же время очевидцы в районе Керченского пролива сообщили, что слышат звуки взрыва. Как сообщили телеграм-каналы, очевидцы услышали громкие звуки, от которых дрожали окна. Освещение на Крымском мосту было отключено.

"Местные жители сообщают о взрыве в районе села Яковенково в Крыму. Официальной информации о произошедшем пока нет. Также очевидцы рассказывают, что на Крымском мосту отключено освещение — скорее всего, это связано с мерами безопасности", — проинформировал Mash.

Реакция чиновников

Сообщения местных жителей подтвердил и Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией".

"Мощный взрыв произошёл в районе Крымского моста. После этого начался пожар. Местные жители указывают, что слышали громкий взрыв в районе н. п. Яковенково. Сообщается, что, возможно, место происшествия рядом с Крымским мостом. Официальных подтверждений на данный момент нет. На Крымском мосту перекрыто движение и отключено освещение в связи с мерами безопасности из-за атаки украинских дронов. Однако, сам мост, по предварительным данным, не пострадал", — рассказал он.

В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков не согласился с версией Рогова об атаке на мост и отметил, что на мост нападений не было.

"Еще раз, атаки непосредственно Крымского моста и взрывов в его районе — не было. Мост закрыт из-за угрозы атаки, второй или третий раз за сегодня. Все крымские профильные службы и министерства в круглосуточной готовности", — написал он.

Позднее чиновник сообщил об "угрозе атаки", еще раз подтвердив, что атаки на Крымский мост не было.

"Просим не нагнетать. Работают все службы. В случае чрезвычайных ситуаций информация будет дана незамедлительно. Сигнал "Тревога" в районе Крымского моста из-за угрозы атаки — объявляется не первый раз. Иногда два, три раза в день. Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу", — уточнил Крючков в своем телеграм-канале.

Суть произошедшего

Свет на события пролил российский Росморречфлот в своем телеграм-канале. Там сообщили, что причиной стал подрыв танкера "Сиг".

"Оперативным дежурным Росморречфлота в 00.28 05.08.2023 от МСКЦ Новороссийск получено донесение о том, что танкером «Сиг» (с/в «Транспетрочарт», п/р Санкт-Петербург, экипаж 11человек, судно в балласте) в 23.20 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. Судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу в координатах 45°01'1"N 036°31'7"E. Пострадавших нет. Судно на плаву", — рассказали там. 

Предыдущие атаки ВСУ дронами

  • В ночь на 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались предпринять целую серию атак по регионам РФ. Во-первых, Киев предпринял попытку атаки по военно-морской базе в Новороссийские, во-вторых, по ряду объектов в Крыме;
  • 3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Калужской области, находящейся в двухстах километрах от Москвы, однако все шесть дронов были сбиты;
  • 30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;
  • 28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;
  • 24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;
  • 17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших;
  • 30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы крым владимир рогов
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