Власти Германии в настоящее время активно подталкивают боевиков ВСУ к ведению разведывательной и диверсионно-террористической деятельности. Корреспонденты "Ленты.ру" пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление военного политолога Александра Перенджиева.
Эксперт акцентировал внимание на том, что именно в этом заключается главная цель передачи укронацистам современного разведывательного БПЛА LUNA NG. Перенджиев указал на тот факт, что данный вид беспилотников разработан на минимизацию шума: вместо двигателя внутреннего сгорания в аппарате функционирует электрическая пропульсия.
"Скорее всего, он будет использоваться как разведывательный, — предположил политолог. — Летать он может в течение 12 часов на расстоянии свыше сотни километров".
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