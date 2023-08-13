Контрнаступление киевского режима проваливается по причине тактических просчётов. Корреспонденты Bild пишут об этом со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции секретный документ бундесвера.
В нём говорится о том, что оперативная доктрина Украины оказывает крайне негативное влияние на эффективность военнослужащих, которых обучают преимущественно в Германии.
"Их подразделения иногда делятся на такие мелкие части, что, хотя каждое из них что-то делает, чёткого совместного руководства боем не существует", — констатировали авторы публикации.
У укронацистов при этом нет навыков маневрирования для достижения огневого превосходства над российскими военными, резюмировали в бундесвере.
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