Киевский режим обвинил инструкторов НАТО в провале контрнаступления боевиков ВСУ

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Ответственность за провал контрнаступления боевиков ВСУ лежит на военном руководстве НАТО, следует из публикации украинского информагентства УНИАН.

Фото: flickr.com/ The U.S. Army

"Это именно провал, — подчёркивают украинские журналисты. — После чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что происходит".

Проблема состоит в том, что главную роль в доктринах Североатлантического альянса играет доминирование в воздушном пространстве, а этого у боевиков ВСУ нет, резюмировали авторы статьи.