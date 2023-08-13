Ответственность за провал контрнаступления боевиков ВСУ лежит на военном руководстве НАТО, следует из публикации украинского информагентства УНИАН.
"Это именно провал, — подчёркивают украинские журналисты. — После чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что происходит".
Проблема состоит в том, что главную роль в доктринах Североатлантического альянса играет доминирование в воздушном пространстве, а этого у боевиков ВСУ нет, резюмировали авторы статьи.
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