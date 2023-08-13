Один из американских офицеров, участвовавших в подготовке боевиков ВСУ, выступил с заявлением о том, что страны НАТО ожидали чудес от контрнаступления укронацистов, пишут корреспонденты британского информационного издания Times.
"Украинцы обещали им (чудеса — прим. ред.). Но вы не можете вести войну на основе оптимизма", — констатировал неназванный офицер Вооружённых Сил Соединённых Штатов.
За огромным количеством неудач в ходе контрнаступления последовал обмен обвинениями между киевским режимом и его союзниками. Один из украинских чиновников упрекнул альянс в безвольности, заявив, что он якобы не даёт должных ответов на действия Кремля, резюмировал американский офицер.
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