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Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления ВСУ и игнорирует западных союзников

0:59
Мир

Масштабное контрнаступление армии Украины, к которому велась длительная подготовка, провалилось из-за ошибок в стратегии НАТО, заявил обозреватель Андрей Попов.

Киев обвинил НАТО в провале контрнаступления ВСУ и игнорирует западных союзников
Фото: Телеграм-канал Арестовича

Сейчас, добавил он, командование ВСУ начинает игнорировать инструкторов и военную доктрину Североатлантического альянса.

"Западные военные пытаются переложить ответственность за провалы натовской доктрины начала контрнаступления на украинцев, после чего наши штабы стали действовать по-своему, игнорируя западных советников-теоретиков, которые мало понимают, что тут происходит", — отметил украинский аналитик в издании "УНИАН".

Эксперты НАТО, добавил он, настаивают на лобовых атаках, но без превосходства в воздухе они попросту невозможны, а F-16 альянс передавать Киеву не спешит. Там опасаются, что их постигнет участь "непобедимых" немецких танков Leopard.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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