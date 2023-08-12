Премьер-министр Украины Шмыгаль: мирный план Киева обсудили на встрече с послами 58 стран

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В Телеграм-канале украинского премьера Дениса Шмыгаля появилось сообщение о том, что представители киевского режима провели переговоры с послами 58 государств.

Фото: фото с личного Фейсбук-аккаунта

Участники встречи на международном уровне детально рассмотрели реализацию инициированной украинской стороной "формулы мира", подчеркнул глава правительства.

Отдельное внимание было уделено вопросам восстановления и энергетической системы Украины с последующим обеспечением её защиты, проинформировал Шмыгаль.