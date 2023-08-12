В Телеграм-канале украинского премьера Дениса Шмыгаля появилось сообщение о том, что представители киевского режима провели переговоры с послами 58 государств.
Участники встречи на международном уровне детально рассмотрели реализацию инициированной украинской стороной "формулы мира", подчеркнул глава правительства.
Отдельное внимание было уделено вопросам восстановления и энергетической системы Украины с последующим обеспечением её защиты, проинформировал Шмыгаль.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Россия на постоянной основе, точечно уничтожает наёмников на Украине. Американцам было так больно за гибель своих людей в Запорожье, что они отреагировали в ООН.