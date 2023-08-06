WSJ: власти Китая на переговорах по украинскому конфликту в Джидде предложили учитывать красные линии России

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Власти КНР в ходе переговоров по украинскому конфликту в саудовской Джидде выступили с заявлением о том, что участники дискуссий непременно должны учитывать красные линии России и все её опасения.

Фото: Paul Zinken/ZB

Корреспонденты Wall Street Journal пишут об этом, ссылаясь на дипломатов коллективного Запада.