Власти КНР в ходе переговоров по украинскому конфликту в саудовской Джидде выступили с заявлением о том, что участники дискуссий непременно должны учитывать красные линии России и все её опасения.
Корреспонденты Wall Street Journal пишут об этом, ссылаясь на дипломатов коллективного Запада.
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