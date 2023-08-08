Товарооборот Китая с Россией вырос на треть, а с США упал на 15 процентов

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За прошедшие семь месяцев 2023 года товарооборот между Российской Федерацией и КНР увеличился на 36,5%, заявили в главном таможенном управлении Китая.

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Общий объём торговли составил более 134 миллиардов долларов: товаров на 72 миллиарда долларов поставила Россия, на 63 миллиарда долларов — Китай.

Что касается товарооборота между Пекином и Вашингтоном, он за тот же период времени снизился на 15,4%, уточнили в ведомстве.

Ранее заокеанские эксперты заявили, что американцев напугал невиданный по размерам российско-китайский военный морской конвой, патрулирующий океан вблизи берегов Аляски.