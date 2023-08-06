Wall Street Journal: к берегам США впервые в истории подошли 11 боевых кораблей России и Китая

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Военно-морской патруль, состоящий из кораблей флотов России и Китая, напугал американцев, когда прошёл вблизи американских территориальных вод у побережья Аляски.

Фото: Вадим Савицкий

Армада из 11 современных боевых кораблей в первых числах августа впервые в истории настолько близко подошла к США, отмечают специалисты.

"Это крупнейшая флотилия, когда-либо приближавшаяся к американским берегам", — цитирует заявление экспертов издание Wall Street Journal.

Авторам материалы удалось выяснить, что Пентагон отправил четыре американских эсминца, которые наблюдали за проходом российских и китайских патрульных кораблей.