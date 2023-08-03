Володин: США, Франция и Британия должны компенсировать Африке ущерб от колониализма

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Истоки экономического благополучия Соединённых Штатов, Великобритании и Франции находятся в банальном грабеже народов африканского континента.

Фото: https://storage.myseldon.com/news_pict_AE/AED2CC418DA981691EBDEE327B569FB7

Такое заявление сделал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

"За период колониализма США и вышеперечисленные государства Европы, занимаясь работорговлей, перевезли только в Америку порядка 15 млн человек, которые стали рабами", — добавил политик.

Сейчас эти страны продолжают грабить Африку, отметил Володин, вывозя с черного континента золото, платину, уран, важнейшие минералы и редкоземельные металлы.

"ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам африканского континента со стороны в первую очередь США, Великобритании и Франции за нанесённый ими ущерб", — уверен спикер.

Ранее глававечяслав володин дипломатии Евросоюза обвинил Россию "циничной" политике за поставки дешёвого зерна нуждающимся странам.