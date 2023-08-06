WSJ: санкции коллективного Запада против российских бизнесменов и членов их семей не сработали

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Санкционная стратегия коллективного Запада в отношении российских предпринимателей и членов их семей чётко продемонстрировала, что неэффективна, следует из публикации обозревателей Wall Street Journal.

Фото: reklama-kuban.com

Иностранные аналитики акцентировали внимание на том, что некоторые российские миллиардеры открыто подвергли осуждению украинский конфликт либо распродали свои активы.