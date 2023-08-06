Санкционная стратегия коллективного Запада в отношении российских предпринимателей и членов их семей чётко продемонстрировала, что неэффективна, следует из публикации обозревателей Wall Street Journal.
Иностранные аналитики акцентировали внимание на том, что некоторые российские миллиардеры открыто подвергли осуждению украинский конфликт либо распродали свои активы.
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Народный артист РФ Юрий Назаров считает, что Ада Роговцева потеряла ясность ума.