Власти Соединённых Штатов без колебаний введут санкции в отношении России и КНДР, когда ограничения будут необходимыми, следует из заявления пресс-секретаря американского Госдепа Мэтью Миллера.
Таким образом официальный представитель Госдепартамента оценил визит в Северную Корею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, пишут корреспонденты Yonhap.
Миллер напомнил о том, что ранее Белый дом уже объявлял о введении санкций против Пхеньяна и всех лиц, оказывающих помощь Москве.
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