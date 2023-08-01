Госдеп США: санкции против России и КНДР введут, когда они будут необходимыми

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Власти Соединённых Штатов без колебаний введут санкции в отношении России и КНДР, когда ограничения будут необходимыми, следует из заявления пресс-секретаря американского Госдепа Мэтью Миллера.

Фото: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Таким образом официальный представитель Госдепартамента оценил визит в Северную Корею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, пишут корреспонденты Yonhap.

Миллер напомнил о том, что ранее Белый дом уже объявлял о введении санкций против Пхеньяна и всех лиц, оказывающих помощь Москве.