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Японский чиновник подал в отставку с поста замглавы МИД после подозрений во взятке

1:54
Мир

Член правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП) Масатоси Акимото подал в отставку с поста заместителя главы Министерства иностранных дел (МИД) на фоне скандала, связанного с предполагаемыми многомиллионными взятками от ветроэнергетической компании Japan Wind Development. Эта новость, о которой сообщило агентство Kyodo, вызвала волнения в политической среде.

Японский чиновник подал в отставку с поста замглавы МИД после подозрений во взятке
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

После обысков, проведённых в его офисе и резиденции, Масатоси Акимото был обвинен в получении взяток на сумму около 30 млн. иен (примерно 201 тыс. долл. США) от компании Japan Wind Development в период с 2021 г. по настоящее время. Этот инцидент вызвал серьезные опасения по поводу коррупции в политической системе.

Еще в 2018 году Акимото занимал должность заместителя главы Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма. В это время он активно добивался принятия закона, устанавливающего единые правила использования морских акваторий компаниями, работающими в сфере возобновляемой энергетики. В итоге закон, принятый в ноябре 2018 года, выделил несколько морских зон для развития ветроэнергетики. Интересно, что в одном из тендеров на получение контракта претендовали и Mitsubishi Corporation, и Japan Wind Development.

Компания Japan Wind Development категорически отвергла обвинения и подчеркнула, что располагает "объективными доказательствами", подтверждающими, что компания не давала взяток политикам и государственным деятелям. Тем не менее, серьезность ситуации требует проведения тщательного расследования для установления истинности обвинений.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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