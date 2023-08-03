Британская MI6 назвала кустарники одним из факторов медленного продвижения ВСУ

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Британская разведка MI6 признаёт медленное наступление украинской армии. Однако есть один фактор, который сдерживает продвижение ВСУ на юге. Это кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений, сообщили в Британии.

Фото: regnum.ru

"Пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета", — объяснили в MI6.

Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей.