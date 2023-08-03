Британская разведка MI6 признаёт медленное наступление украинской армии. Однако есть один фактор, который сдерживает продвижение ВСУ на юге. Это кустарники и мелкие деревья, постепенно отрастающие на полях сражений, сообщили в Британии.
"Пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета", — объяснили в MI6.
Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей.
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