Badische Zeitung: беженец с Украины убил соотечественника в приюте в Германии

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

В результате "кровавого злодеяния" в немецком городе Ахерн погиб уроженец Украины, пишет издание Badische Zeitung.

Фото: https://dorogi.by/

Сообщается, что инцидент произошёл в минувшую субботу. Окровавленого 64-летнего мужчину обнаружили поздно вечером в здании приюта. Медики оказали ему первую помощь, но позже украинец умер в больнице от полученных травм.

В ходе расследования полиция задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину. Было установлено, что между ним и убитым произошла ссора, которая переросла в драку, оба перед этим употребляли алкоголь.

Ещё один житель приюта оказал сопротивление сотрудникам экстренных служб, его заковали в наручники и легко ранили.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ избили колумбийских наёмников на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.