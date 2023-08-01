В результате "кровавого злодеяния" в немецком городе Ахерн погиб уроженец Украины, пишет издание Badische Zeitung.
Сообщается, что инцидент произошёл в минувшую субботу. Окровавленого 64-летнего мужчину обнаружили поздно вечером в здании приюта. Медики оказали ему первую помощь, но позже украинец умер в больнице от полученных травм.
В ходе расследования полиция задержала другого беженца с Украины, 71-летнего мужчину. Было установлено, что между ним и убитым произошла ссора, которая переросла в драку, оба перед этим употребляли алкоголь.
Ещё один житель приюта оказал сопротивление сотрудникам экстренных служб, его заковали в наручники и легко ранили.
Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ избили колумбийских наёмников на Украине.
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