Украинские военные избили колумбийских наёмников, воюющих за ВСУ

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Тыловые военные вооружённых сил Украины (ВСУ) избили наёмников из Латинской Америки. Конфликт попал на видео, ролик появился в Сети.

Фото: abomus.co.il

В ходе разборок колумбийский инструктор возмутился тем, что из его группы погибли 25 человек. Он также заявил, что к нему и ему подобным украинские военные относятся как к собакам.

В итоге словесная перепалка перешла в драку, всушники избили латиноамериканских военнослужащих.

Один из колумбийцев уже сделал главный вывод. Он заявил, что "украинцы хуже русских", а также отметил, что "люди уезжают из-за унижения".

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