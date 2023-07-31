Марков объяснил разницу между военным переворотом в Нигере и Майдане на Украине

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Политолог Сергей Марков рассказал, почему можно поддерживать военную хунту в Нигере и быть против Майдана на Украине.

Фото: GhanaWeb

Марков заявил, что у Нигера и Украины много общего. Эти страны, по словам политолога, бедны и равны по числу населения. Он отметил, что в Нигере и на Украине незаконно вооруженным путём свергнуты лидеры стран.

"Главное отличие — военный переворот в Нигере сверг неоколониальную марионетку Франции", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Марков считает, что госпереворот на Украине был организован врагами России, а госпереворот в Нигере был направлен против недругов РФ.