Политолог Сергей Марков рассказал, почему можно поддерживать военную хунту в Нигере и быть против Майдана на Украине.
Марков заявил, что у Нигера и Украины много общего. Эти страны, по словам политолога, бедны и равны по числу населения. Он отметил, что в Нигере и на Украине незаконно вооруженным путём свергнуты лидеры стран.
"Главное отличие — военный переворот в Нигере сверг неоколониальную марионетку Франции", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Марков считает, что госпереворот на Украине был организован врагами России, а госпереворот в Нигере был направлен против недругов РФ.
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