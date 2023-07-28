CBS News: голая американка вышла из авто и устроила стрельбу на мосту в Сан-Франциско

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Обнажённая гражданка США остановила автомобиль на мосту в Сан-Франциско, после чего открыла стрельбу, передаёт CBS News.

Фото: slon.kg

По информации издания, инцидент произошёл в час пик. Отмечается, что голая женщина, покинув машину, начала стрелять из пистолета в воздух и кричать. Очевидцы сняли её на видео и выложили соответствующие ролики в соцсети.

Как подчёркивается в материале, спустя несколько минут американка села за руль автомобиля и поехала дальше, однако вскоре снова вышла на улицу и открыла огонь, но уже в полностью обнажённом виде. В статье сказано, что женщина также целилась в другие машины. Вскоре её задержали правоохранители.

Гражданку США увозили с моста на скорой помощи. Пока не уточняется, что заставило женщину нарушить общественный порядок в Калифорнии.