Обнажённая гражданка США остановила автомобиль на мосту в Сан-Франциско, после чего открыла стрельбу, передаёт CBS News.
По информации издания, инцидент произошёл в час пик. Отмечается, что голая женщина, покинув машину, начала стрелять из пистолета в воздух и кричать. Очевидцы сняли её на видео и выложили соответствующие ролики в соцсети.
Как подчёркивается в материале, спустя несколько минут американка села за руль автомобиля и поехала дальше, однако вскоре снова вышла на улицу и открыла огонь, но уже в полностью обнажённом виде. В статье сказано, что женщина также целилась в другие машины. Вскоре её задержали правоохранители.
Гражданку США увозили с моста на скорой помощи. Пока не уточняется, что заставило женщину нарушить общественный порядок в Калифорнии.
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