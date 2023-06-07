Стрелок, устроивший пальбу в Университете Содружества Вирджинии, стал причиной гибели семи людей. Исполняющий обязанности начальника полиции Рик Эдвардс уточняет место инцидента: сообщается, что ЧП произошло рядом с театром Altria, где традиционно проводятся выпускные вечера старшей школы.
"В общей сложности семь человек были застрелены, трое получили опасные для жизни ранения, а четверо — неопасные для жизни травмы".
Случай массовой стрельбы произошёл ранее, 4 июня, в городе Чикаго, штат Иллинойс: в результате пальбы погибла женщина, ещё шесть человек госпитализировали с серьезными травмами.
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