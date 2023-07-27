В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи, расположенного на острове Ява. Об этом сообщает агентство Xinhua.
Как отмечает издание, потоки лавы растеклись на расстояние почти 2 км от кратера. Столбы дыма поднялись на высоту 350 метров над жерлом вулкана.
Власти призывают местное население не подходить к объекту на расстояние ближе 7 км. Также следует держаться подальше от горных рек.
Напомним, в 2010 году вулкан Мерапи также дал о себе знать. Тогда погибли свыше 350 человек, свыше 350 тыс. человек были эвакуированы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Великобритания заблокировала выступление российского докладчика на заседании СБ по ситуации на Украине.