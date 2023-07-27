В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи

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В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи, расположенного на острове Ява. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Фото: Pixabay

Как отмечает издание, потоки лавы растеклись на расстояние почти 2 км от кратера. Столбы дыма поднялись на высоту 350 метров над жерлом вулкана.

Власти призывают местное население не подходить к объекту на расстояние ближе 7 км. Также следует держаться подальше от горных рек.

Напомним, в 2010 году вулкан Мерапи также дал о себе знать. Тогда погибли свыше 350 человек, свыше 350 тыс. человек были эвакуированы.