Ребрендинг Twitter*: Индонезия запрещает "X" Илона Маска на фоне проблем с регулированием

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В связи с ребрендингом Twitter* Индонезия сделала важный шаг, запретив платформу "X", принадлежащую Илону Маску. Это решение стало ответом на жесткие правила страны в отношении онлайн-контента, в частности, порнографии и азартных игр.

Фото: pixabay. com

Запрет сайта "X" в Индонезии

По сообщениям заслуживающих доверия СМИ, Министерство связи и информатики Индонезии сыграло ключевую роль в блокировании фильма "X". Особое беспокойство министерства было связано с URL-адресом "X.com". URL, который ранее использовался для ограничения доступа к контенту для взрослых. Запрет был признан необходимым для обеспечения соблюдения местного законодательства и защиты пользователей от потенциально вредных или неприемлемых материалов.

Ребрендинг компании Илона Маска и новый логотип "X

Илон Маск (Elon Musk), известный генеральный директор компании Tesla, объявил о своем грандиозном замысле создания приложения "все в одном", проведя ребрендинг Twitter* под названием "X". Возглавив платформу в октябре 2022 года, Маск продемонстрировал свое стремление к вовлечению пользователей, предложив им идеи с помощью краудсорсинга. В понедельник он произвел еще одно значительное изменение, заменив знаковый логотип в виде синей птицы на новый символ, означающий наступление новой эры для платформы.

Взаимодействие с правительством Индонезии

На фоне запрета правительство Индонезии активно взаимодействовало с представителями 'X', пытаясь получить разъяснения относительно характера платформы. Усман Кансонг (Usman Kansong), генеральный директор по информации и связям с общественностью министерства Индонезии, подтвердил факт такого общения. Поскольку правительство стремится соблюдать свои правила, открытый диалог с владельцами платформы становится крайне важным для обеспечения четкого понимания их намерений и контентной политики

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года/

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