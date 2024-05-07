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Путевки в детский лагерь 2024: насколько подорожали — специалист по детскому отдыху Молибогов

Отдых в детских лагерях в этом году подорожал на 10—20%

2:04
Общество

В этом году стоимость отдыха в детских лагерях возросла на 10-20%. Теперь за путевку необходимо будет заплатить до 90 тысяч рублей. Специалист по привлечению клиентов из сервиса поиска детских лагерей VLagere. ru, Артем Молибогов в беседе с URA. RU поделился информацией о том, как можно организовать бесплатный отдых для ребенка.

Отдых в детских лагерях в этом году подорожал на 10—20%
Фото: commons.wikimedia.org by Friendsworldclub is licensed under CC BY-SA 4.0

Цены на путевки в городские лагеря варьируются в зависимости от региона и продолжительности программы. В Москве день пребывания в дневном лагере может стоить от 1700 до 4000 рублей, в то время как в других регионах — от 1300 до 3000 рублей. Артем Молибогов отмечает, что цены на путевки увеличиваются каждый год примерно на 10-20%.

Стоимость путевки в загородный лагерь может значительно различаться. В лагерях Подмосковья популярны 10-14-дневные смены, стоимость которых колеблется между 55 и 75 тысячами рублей. Цена зависит от условий проживания, питания, наполненности программы и других факторов.

Путевки в лагеря на море в Краснодарском крае стоят от 70 до 90 тысяч рублей, не включая стоимость трансфера, которая может добавить еще 15-20 тысяч рублей к общей сумме.

Также есть возможности получить бесплатную путевку через региональные программы государственной поддержки. В некоторых случаях можно обратиться за помощью к местным властям или воспользоваться программами, предлагаемыми различными министерствами.

Талантливые дети могут претендовать на бесплатный отдых в федеральных учебных центрах, таких как "Всероссийский детский центр "Смена"". Участие в образовательных программах доступно для школьников в возрасте от 11 до 17 лет и может осуществляться как на региональной, так и на конкурсной основе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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