Грядет скачок цен: тарифы на ЖКХ поднимутся на 9,8%

В России вырастут тарифы на ЖКХ

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

До планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги осталось менее двух месяцев.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Обычно это малоприятное для населения событие происходит в середине года, с 1 июля. В этом году тарифы вырастут в среднем на 9,8%, что выше официального уровня инфляции, который сейчас составляет около 7,8% в годовом выражении.

Тем не менее, власти отмечают, что индексация тарифов на ЖКХ не проводилась уже полтора года.

Эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук в беседе с "МК" пояснил, что плавного повышения тарифов не будет. Если бы, как раньше, индексация происходила дважды в год — с 1 января и с 1 июля — рост оплаты коммунальных услуг не казался бы столь резким.