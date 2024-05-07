Грядет скачок цен: тарифы на ЖКХ поднимутся на 9,8%

До планового повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги осталось менее двух месяцев.
Обычно это малоприятное для населения событие происходит в середине года, с 1 июля. В этом году тарифы вырастут в среднем на 9,8%, что выше официального уровня инфляции, который сейчас составляет около 7,8% в годовом выражении.
Тем не менее, власти отмечают, что индексация тарифов на ЖКХ не проводилась уже полтора года.
Эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук в беседе с "МК" пояснил, что плавного повышения тарифов не будет. Если бы, как раньше, индексация происходила дважды в год — с 1 января и с 1 июля — рост оплаты коммунальных услуг не казался бы столь резким.
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