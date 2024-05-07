Шокирующее открытие: даже краткое воздействие табачного дыма может ускорить старение вашего ребенка

Пассивное курение во время беременности ускоряет старение клеток зародыша

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, выполненное врачами из Европы и Китая, выявило возможные последствия вторичного курения для беременных женщин. Результаты, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что даже кратковременное воздействие табачного дыма на беременных может иметь длительные последствия для здоровья их потомства.

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Профессор Чжэн Сяоин из Пекинского союзного медицинского колледжа возглавил исследовательскую группу, которая изучала влияние вторичного курения на скорость старения клеток зародыша. В исследовании участвовали сотни тысяч людей из Великобритании, зарегистрированных в базе данных UK BioBank.

Ученые выяснили, что беременные, подвергшиеся воздействию табачного дыма, имели детей с биологическим возрастом, превышающим их реальный возраст на 0,25-0,5 года. Это было связано с уменьшением длины теломер на 5% — специальных структур на концах хромосом. Кроме того, дети, которые сами сталкивались с курением в детстве, испытывали даже большее увеличение биологического возраста, до 1,13-2,9 года выше нормы.

Эти результаты подчеркивают серьезные риски, связанные с табачным дымом для развития организма и подтверждают необходимость борьбы с курением как в общественных, так и в домашних условиях. Также они акцентируют внимание на важности поддержки беременных и защиты их от воздействия табачного дыма, чтобы обеспечить здоровое развитие будущих поколений.