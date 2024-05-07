Шокирующее открытие: даже краткое воздействие табачного дыма может ускорить старение вашего ребенка

Исследование, выполненное врачами из Европы и Китая, выявило возможные последствия вторичного курения для беременных женщин. Результаты, опубликованные в журнале Science Advances, показывают, что даже кратковременное воздействие табачного дыма на беременных может иметь длительные последствия для здоровья их потомства.
Профессор Чжэн Сяоин из Пекинского союзного медицинского колледжа возглавил исследовательскую группу, которая изучала влияние вторичного курения на скорость старения клеток зародыша. В исследовании участвовали сотни тысяч людей из Великобритании, зарегистрированных в базе данных UK BioBank.
Ученые выяснили, что беременные, подвергшиеся воздействию табачного дыма, имели детей с биологическим возрастом, превышающим их реальный возраст на 0,25-0,5 года. Это было связано с уменьшением длины теломер на 5% — специальных структур на концах хромосом. Кроме того, дети, которые сами сталкивались с курением в детстве, испытывали даже большее увеличение биологического возраста, до 1,13-2,9 года выше нормы.
Эти результаты подчеркивают серьезные риски, связанные с табачным дымом для развития организма и подтверждают необходимость борьбы с курением как в общественных, так и в домашних условиях. Также они акцентируют внимание на важности поддержки беременных и защиты их от воздействия табачного дыма, чтобы обеспечить здоровое развитие будущих поколений.
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