Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Губерниев сообщил Дзюбе, что верит в него, и призвал футболиста "прибавлять"
В ГИБДД призвали водителей не оставлять свой номер под стеклом машины на парковке
Отдых в детских лагерях в этом году подорожал на 10—20%
В 2024 году изменились лидеры по импорту российского газа
Пассивное курение во время беременности ускоряет старение клеток зародыша
Вкусный рецепт запеченной рыбы с грибами
В России вырастут тарифы на ЖКХ
Почему собаки так любят поцелуи с хозяином
Banki.ru: россияне имеют право выбирать страховую компанию по ОМС
Онколог назвал опасные последствия от татуировок

Врач Черемушкин: из-за татуировки можно не заметить рак кожи

1:02
Здоровье

Согласно высказыванию врача-онколога Евгения Черемушкина из Института клинической онкологии ОНЦ РАМН для NEWS. ru, татуировка не может быть причиной рака кожи, но она может осложнить своевременное обнаружение признаков онкологических заболеваний. Особенно важно это для людей, страдающих аллергией, отмечает специалист.

Врач Черемушкин: из-за татуировки можно не заметить рак кожи
Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo is licensed under public domain

"Татуировки — это, безусловно, травматизация кожи. Не стоит делать ее в тех зонах, где имеются хронические изменения. Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов", — объяснил Евгений Черемушкин.

В завершении эксперт дополнил, что людям с предрасположенностью к аллергии следует тщательно взвешивать решение о нанесении татуировки. Он уточнил, что красители, используемые в процессе, могут вызвать аллергическую реакцию.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская Пираты Киева. Украинские БЭК стали ещё опаснее Дмитрий Плотников От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Автоинструктор рассказал, как водители "убивают" автомат на парковке
Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников