Онколог назвал опасные последствия от татуировок

Врач Черемушкин: из-за татуировки можно не заметить рак кожи

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно высказыванию врача-онколога Евгения Черемушкина из Института клинической онкологии ОНЦ РАМН для NEWS. ru, татуировка не может быть причиной рака кожи, но она может осложнить своевременное обнаружение признаков онкологических заболеваний. Особенно важно это для людей, страдающих аллергией, отмечает специалист.

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"Татуировки — это, безусловно, травматизация кожи. Не стоит делать ее в тех зонах, где имеются хронические изменения. Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов", — объяснил Евгений Черемушкин.

В завершении эксперт дополнил, что людям с предрасположенностью к аллергии следует тщательно взвешивать решение о нанесении татуировки. Он уточнил, что красители, используемые в процессе, могут вызвать аллергическую реакцию.