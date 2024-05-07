Гонка за российский газ: Франция и Венгрия обошли Испанию и Австрию

В 2024 году изменились лидеры по импорту российского газа

Франция и Венгрия обошли Испанию и Австрию в импорте российского газа в первом квартале 2024 года, сообщает EADaily.

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Хотя Испания и Австрия не снижали объемов закупок, их обошли Франция и Венгрия за счет значительного наращивания импорта.

По данным CREA и ENTSOG, Франция увеличила импорт ямальского сжиженного природного газа (СПГ) на 75%, доведя его объем с 1,2 млрд до 2 млрд кубометров. Венгрия, в свою очередь, нарастила поставки трубопроводного газа почти на 58%, подняв импорт с 1,2 млрд до 1,89 млрд кубометров.

Компания TotalEnergies из Франции, являясь акционером "Новатэка" и участником проекта "Ямал СПГ", увеличила импорт российского СПГ. Венгерская MVM имеет долгосрочный контракт с "Газпромом", а также придерживается политики, благоприятной для Москвы.