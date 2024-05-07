Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдых в детских лагерях в этом году подорожал на 10—20%
Пассивное курение во время беременности ускоряет старение клеток зародыша
Вкусный рецепт запеченной рыбы с грибами
Врач Черемушкин: из-за татуировки можно не заметить рак кожи
В России вырастут тарифы на ЖКХ
Почему собаки так любят поцелуи с хозяином
Banki.ru: россияне имеют право выбирать страховую компанию по ОМС
Секреты диетологов: как употреблять мучные изделия, не прибавляя в весе
Как приготовить домашний кетчуп
Гонка за российский газ: Франция и Венгрия обошли Испанию и Австрию

В 2024 году изменились лидеры по импорту российского газа

Экономика

Франция и Венгрия обошли Испанию и Австрию в импорте российского газа в первом квартале 2024 года, сообщает EADaily.

В 2024 году изменились лидеры по импорту российского газа
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer is licensed under by ReubenGBrewer is licensed under CC BY-SA 3.0

Хотя Испания и Австрия не снижали объемов закупок, их обошли Франция и Венгрия за счет значительного наращивания импорта.

По данным CREA и ENTSOG, Франция увеличила импорт ямальского сжиженного природного газа (СПГ) на 75%, доведя его объем с 1,2 млрд до 2 млрд кубометров. Венгрия, в свою очередь, нарастила поставки трубопроводного газа почти на 58%, подняв импорт с 1,2 млрд до 1,89 млрд кубометров.

Компания TotalEnergies из Франции, являясь акционером "Новатэка" и участником проекта "Ямал СПГ", увеличила импорт российского СПГ. Венгерская MVM имеет долгосрочный контракт с "Газпромом", а также придерживается политики, благоприятной для Москвы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Какое тактическое ядерное оружие Россия приготовила для "партнёров"
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская Пираты Киева. Украинские БЭК стали ещё опаснее Дмитрий Плотников От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Как приготовить домашний кетчуп
Как правильно посадить морковь
Science Robotics: роботы отстают от животных в восприятии окружающей среды
В Дубае борются с нашествием комаров после потопа
Маша из "Ворониных" повторила неудавшиеся пробы в сериал
Настоящий рецепт салата Цезарь
Съёмки продолжения сериала "Король и Шут" стартуют этой осенью
Фигуристка Туктамышева сообщила, что на лето у неё "грандиозные планы"
Автоинструктор рассказал, как водители "убивают" автомат на парковке
Крупнейший банк Турции перестал открывать счета гражданам РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников