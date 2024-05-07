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Рецепт запеченной рыбы с грибами: простой и вкусный способ приготовления

Вкусный рецепт запеченной рыбы с грибами

1:38
Еда

Запеченная рыба с грибами — это прекрасное блюдо, которое отлично подойдет для ужина или праздничного стола. Мы поделимся с вами простым и вкусным рецептом приготовления запеченной рыбы с грибами, который точно понравится вашим близким и гостям.

Вкусный рецепт запеченной рыбы с грибами
Фото: commons.wikimedia.org by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты.
— Филе рыбы (лучше всего использовать лосось, треску или карпа) — 500 г
— Шампиньоны — 200 г
— Лук — 1 средний
— Сливочное масло — 50 г
— Соль, перец, специи по вкусу
— Лимонный сок — 2 ст. ложки
— Свежие зелень (укроп, петрушка) для украшения

Приготовление.
1. Начните с того, что нарежьте филе рыбы крупными кусками и выложите их в форму для запекания.
2. Грибы очистите, нарежьте их небольшими ломтиками. Лук мелко нарежьте.
3. В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
4. Добавьте грибы в сковороду к луку и обжаривайте все вместе до мягкости грибов.
5. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.
6. Готовую смесь из лука и грибов выложите на куски рыбы в форме.
7. Полейте рыбу и грибы лимонным соком.
8. Запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов Цельсия около 20-25 минут, до готовности рыбы.
9. Подавайте запеченную рыбу с грибами, посыпав сверху свежими зелеными травами.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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