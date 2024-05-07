Рецепт запеченной рыбы с грибами: простой и вкусный способ приготовления

Вкусный рецепт запеченной рыбы с грибами

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеченная рыба с грибами — это прекрасное блюдо, которое отлично подойдет для ужина или праздничного стола. Мы поделимся с вами простым и вкусным рецептом приготовления запеченной рыбы с грибами, который точно понравится вашим близким и гостям.

Фото: commons.wikimedia.org by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты.

— Филе рыбы (лучше всего использовать лосось, треску или карпа) — 500 г

— Шампиньоны — 200 г

— Лук — 1 средний

— Сливочное масло — 50 г

— Соль, перец, специи по вкусу

— Лимонный сок — 2 ст. ложки

— Свежие зелень (укроп, петрушка) для украшения

Приготовление.

1. Начните с того, что нарежьте филе рыбы крупными кусками и выложите их в форму для запекания.

2. Грибы очистите, нарежьте их небольшими ломтиками. Лук мелко нарежьте.

3. В сковороде разогрейте сливочное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.

4. Добавьте грибы в сковороду к луку и обжаривайте все вместе до мягкости грибов.

5. Посолите, поперчите и добавьте специи по вкусу.

6. Готовую смесь из лука и грибов выложите на куски рыбы в форме.

7. Полейте рыбу и грибы лимонным соком.

8. Запекайте блюдо в духовке при температуре 180 градусов Цельсия около 20-25 минут, до готовности рыбы.

9. Подавайте запеченную рыбу с грибами, посыпав сверху свежими зелеными травами.