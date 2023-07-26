МИД Чехии направил в суд иск против России о возврате 2,4 миллиона долларов

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Министерством иностранных дел Чехии в суд Праги был направлен иск против России, согласно которому она якобы должна вернуть средства в размере свыше 53 миллионов крон (2,4 миллиона долларов) за "безосновательное обогащение" в течение последних трёх лет.

Фото: Вадим Савицкий

Об отправке иска заявил глава МИД Чехии Ян Липавский информагентству ЧТК.

"Мы можем подтвердить, что дипломатический сервис, организация, финансируемая МИД, сегодня направила иск в городской суд Праги против Российской Федерации. Иск касается возврата неосновательного обогащения за последние три года, которое превышает 53 миллиона крон", — сказал Липавский.

Как утверждает глава чешского МИД, официального ответа от Москвы по этому поводу до сих пор не было получено. При этом никаких других комментариев Липавский давать не стал.

Чехия хочет, чтобы Россия заплатила ей за аренду земельных участков, на которых располагаются здания бывших российских генконсульств в Карловых Варах и Брно, а также комплекс нежилых зданий на Швайгеровой улице в Праге.

17 мая чешским правительством были отменены распоряжения властей социалистической Чехословакии, предоставляющие советским дипломатам в бесплатное пользование участки земли на территории Чехии.