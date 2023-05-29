Глава МИД Чехии Липавский: Россия будет угрозой для Европы ещё в течение 10 лет

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Внешняя политика чешского правительства основывается сегодня на том, что серьёзная угроза со стороны России будет исходить ещё не менее чем в течение 10 лет. Руководитель МИД Чехии Ян Липавский выступил с соответствующим заявлением на проходящей в Братиславе конференции по безопасности GLOBSEC.

Фото: By Draceane - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87120138

Чешский дипломат акцентировал внимание на том, что Евросоюз не готов к продолжительной конфронтации с Москвой. Однако, с каждым последующим пакетом санкционных мер "более выгодная позиция" становится всё ближе, резюмировал Липавский.