Глава МИД Чехии Липавски открыто оскорбил Сергея Лаврова

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски публично оскорбил главу российского МИДа Сергея Лаврова. Чешский политик назвал его "клоуном" и подчеркнул, что Россия — террористическое государство, сообщает EADaily.

"Высказывания клоуна Лаврова о нашем президенте Петре Павле смехотворны. Россия — террористическое государство", — написал Липавски в социальных сетях.

Чешский дипломат убеждён, что руководство Москвы должно "предстать перед международным трибуналом".

Ранее президент Чехии Пётр Павел заявил, что Пекин не заинтересован в урегулировании украинского конфликта.

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