Украинский президент Владимир Зеленский в очередном обращении призвал "обеспечить безопасность в Чёрном море". Это заявление вызвало бурные обсуждения среди пользователей Twitter*.
Многие комментаторы удивились, что Зеленский заговорил о безопасности. По их мнению, глава Украины хочет вовлечь страны НАТО в вооружённое противостояние с РФ. Пользователи призвали Зеленского как можно скорее задуматься о мирных переговорах. Кроме того, они напомнили Киеву о несоблюдении условий зерновой сделки.
"Вы использовали грузовые гражданские корабли для перевозки оружия", — отметил один из комментаторов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш пообещал президенту РФ Владимиру Путину выполнить все обязательства перед Москвой в рамках зерновой сделки. Однако пресс-секретарь главы государства подчеркнул: сейчас не представляется возможным возвращение России к этой инициативе.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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