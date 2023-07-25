В письме генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе российского государства Владимиру Путину фигурируют обещание выполнения всех обязательств в отношении Москвы, а также план дальнейших действий по "нашумевшей" зерновой сделке. РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Однако, на данный момент возврат к зерновой сделке не представляется возможным, поскольку де-факто она так и не была выполнена, подчеркнул Песков.
Официальный представитель Кремля вновь акцентировал внимание на недавнем заявлении Путина о том, что российская сторона незамедлительно восстановит соглашение, если оно будет исполнено.
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