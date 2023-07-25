Отставной адмирал ВМС США, экс-командующий натовскими войсками в Европе Джеймс Ставридис предложил экспортировать украинское зерно по морю в сопровождении конвоев Военного альянса.
РИА Новости пишет, что Ставридис сделал отсылку к спецоперации, свыше 30 лет тому назад проведённой Соединёнными Штатами в Ормузском проливе. По словам экс-адмирала американских ВМС, таким образом была предотвращена якобы попытка Республики Иран перекрыть пролив для остановки 25 процентов мировых поставок углеводородов.
США изменил тогда флаг нефтяных танкеров Кувейта. Обычные суда стали ходить в составах конвоев боевых кораблей, напомнил Ставридис.
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