МИД России: многие государства Африки обратились к Москве с просьбой о безвозмездных поставках зерна

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Власти многих африканских государств обратились к России с просьбами безвозмездно поставить им зерно. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление посла по особым поручениям российского МИД Олега Озерова.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

По словам посла, все обращения были сведены в МИД РФ, после чего их направили на рассмотрение правительства.

"Они приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться", — резюмировал Озеров.