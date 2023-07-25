Власти многих африканских государств обратились к России с просьбами безвозмездно поставить им зерно. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление посла по особым поручениям российского МИД Олега Озерова.
По словам посла, все обращения были сведены в МИД РФ, после чего их направили на рассмотрение правительства.
"Они приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться", — резюмировал Озеров.
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