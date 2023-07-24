Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня обсудит с членами Кабмина запланированные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на тему зерновой сделки. Корреспонденты Hürriyet пишут об этом, ссылаясь на собственный осведомлённый источник.
Напомним, ранее президент Турции выступил с заявлением о том, что надеется на проведение переговоров с российским коллегой уже в ближайшее время. Кроме того, Эрдоган анонсировал августовский визит Путина в Анкару.
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