Экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Кремль вернётся к дискуссиям на тему зерновой сделки только при достижении "конкретных результатов".
Захарова также акцентировала внимание на том, что у ООН есть три месяца для выполнения меморандума с Москвой по вывозу удобрений и зерна из России, пишет Общественная служба новостей.
Олейник заявил, что если украинские аграрии лишатся экспортных коридоров для вывоза выпускаемой сельскохозяйственной продукции, им попросту негде будет хранить поздний урожай.
"Всякое бывало в истории: и на свалки урожай выбрасывали, и сжигали его, лишь бы не было демпинга и прежние, выгодные для производителя цены на продукты сохранились! — напомнил бывший украинский парламентарий. — Так что будьте уверены: без "зерновой сделки" львиная доля агрокультур Украины, предназначавшаяся для экспорта, попросту будет уничтожена самими производителями".
Однако, переизбыток зерновых в стране вовсе не означает, что украинцам будет дешевле обходиться хлеб, резюмировал Олейник.
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