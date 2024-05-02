Канадские учёные раскрыли секреты Вселенной: гравитация теряет силу на расстоянии миллиардов световых лет

Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили потенциальную аномалию в гравитации, называемую "космическим сбоем", которая заключается в ослаблении гравитационного воздействия на больших расстояниях, достигающих миллиарды световых лет.
Это открытие, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), ставит под сомнение стандартные представления общей теории относительности Эйнштейна, которая использовалась для объяснения гравитационных явлений в космосе последние сто лет.
Ученые предполагают, что ослабление гравитации может быть связано с расширением Вселенной. На основе этих наблюдений ведется работа над новой математической моделью для коррекции космологических измерений.
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