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Канадские учёные раскрыли секреты Вселенной: гравитация теряет силу на расстоянии миллиардов световых лет

JCAP: обнаружен "космический сбой" в гравитации Вселенной

0:50
Наука

Канадские ученые из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии выявили потенциальную аномалию в гравитации, называемую "космическим сбоем", которая заключается в ослаблении гравитационного воздействия на больших расстояниях, достигающих миллиарды световых лет.

JCAP: обнаружен "космический сбой" в гравитации Вселенной
Фото: Openverse by Dylan O'Donnell is licensed under CC0 1.0

Это открытие, опубликованное в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), ставит под сомнение стандартные представления общей теории относительности Эйнштейна, которая использовалась для объяснения гравитационных явлений в космосе последние сто лет.

Ученые предполагают, что ослабление гравитации может быть связано с расширением Вселенной. На основе этих наблюдений ведется работа над новой математической моделью для коррекции космологических измерений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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