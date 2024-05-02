Знакомая Ефремова рассказала, что актёр серьезно болен

Татьяна Беркович рассказывает о состоянии здоровья Михаила Ефремова в заключении

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Беркович, известный ресторатор и давняя подруга Михаила Ефремова, продолжает поддерживать связь с осужденным актером.

Фото: Wikipedia by putnik is licensed under CC BY-SA 3.0

По её словам, состояние здоровья 60-летнего Ефремова значительно ухудшилось, он столкнулся с серьезным заболеванием легких (ХОБЛ) и другими проблемами, из-за чего выглядит значительно старше своих лет.

Беркович выразила мнение, что актер уже заплатил высокую цену за свои действия, проведя в заключении более трех с половиной лет. Однако, несмотря на подачу прошения о досрочном освобождении (УДО), Ефремову было отказано в связи с нарушением режима в колонии.