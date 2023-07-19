Bloomberg: стремление Зеленского к поставкам зерна без России противоречит реальности

Стремление лидера киевского режима Владимира Зеленского к продолжению зерновой сделки без участия России является абсолютно бессмысленным, пишут обозреватели Bloomberg.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Призыв украинской стороны не прекращать транспортировку зерна противоречит реальности, говорится в публикации информагентства. Под расторжением Москвой соглашения следует понимать, что она более не намерена обеспечивать гарантии безопасного прохода по водному пути, констатировали авторы.

Из комментариев содиректора греческой компании Doric Shipbrokers SA Василиса Муйиса следует, что без наличия безопасного коридора украинская торговля попросту умрёт.