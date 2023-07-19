Стремление лидера киевского режима Владимира Зеленского к продолжению зерновой сделки без участия России является абсолютно бессмысленным, пишут обозреватели Bloomberg.
Призыв украинской стороны не прекращать транспортировку зерна противоречит реальности, говорится в публикации информагентства. Под расторжением Москвой соглашения следует понимать, что она более не намерена обеспечивать гарантии безопасного прохода по водному пути, констатировали авторы.
Из комментариев содиректора греческой компании Doric Shipbrokers SA Василиса Муйиса следует, что без наличия безопасного коридора украинская торговля попросту умрёт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.