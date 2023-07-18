Минфины государств G20 не согласовали совместное заявление из-за споров по украинскому конфликту

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководителям Министерств финансов и управляющим Центральных банков государств G20 так и не удалось согласовать совместное заявление по результатам третьей встречи, состоявшейся под председательством Индии.

Фото: https://www.farodiroma.it/

Причина такого развития событий заключается в серьёзных разногласиях по украинскому конфликту, пишут корреспонденты РИА Новости.

Официальные представители Китая при этом выразили мнение о том, что форум G20 — не самая подходящая площадка для дискуссий на геополитические темы.