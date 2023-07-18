Руководителям Министерств финансов и управляющим Центральных банков государств G20 так и не удалось согласовать совместное заявление по результатам третьей встречи, состоявшейся под председательством Индии.
Причина такого развития событий заключается в серьёзных разногласиях по украинскому конфликту, пишут корреспонденты РИА Новости.
Официальные представители Китая при этом выразили мнение о том, что форум G20 — не самая подходящая площадка для дискуссий на геополитические темы.
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Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".