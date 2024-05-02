Какая болезнь развивается у всех кошатников: она не щадит женщин и детей

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Ученые назвали болезнь кошатников

1:01
Зоосфера » Кошки

Австралийские исследователи выявили, что молодые владельцы кошек могут подвергаться повышенному риску здоровья. Новые данные показывают, что наличие кошки в доме удваивает вероятность развития шизофрении.

Ученые назвали болезнь кошатников
Фото: flickr.com by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование, проведенное специалистами из Университета Квинсленда, базируется на анализе результатов 17 исследований, охвативших 11 стран, включая США и Великобританию.

По выводам ученых, наличие домашней кошки повышает шансы развития шизофрении у молодежи в два раза по сравнению с теми, кто не имеет кошек. Симптомы обычно проявляются в возрасте от 16 до 30 лет.

Исследователи предполагают, что причиной может быть паразит Toxoplasma gondii, который передается человеку при контакте с зараженными животными. Паразит влияет на нейротрансмиттеры мозга, что может вызывать изменения в личности и психические расстройства, а также привести к шизофрении.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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