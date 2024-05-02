Новые проблемы в Polestar: отчетность снова задерживается из-за финансовых нестыковок

Polestar откладывает публикацию финансовой отчётности за 2023 год второй раз

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Шведский производитель электромобилей Polestar Automotive второй раз откладывает публикацию своих финансовых результатов за четвертый квартал и весь 2023 год, сообщил представитель компании во вторник.

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Новая дата публикации не была указана, однако компания планирует опубликовать результаты первого квартала 23 мая. Задержка связана с необходимостью завершить финансовую отчетность из-за неточностей в бухгалтерском учете за 2021 и 2022 годы, которые будут исправлены в отчете за 2023 год.

В результате пересмотра отчетности компания ожидает уменьшения чистого убытка менее чем на 5% за 2021 год и увеличения убытка менее чем на 5% за 2022 год. Также требуется дополнительное время для завершения работ, связанных с внутренним контролем финансовой отчетности в соответствии с Законом Сарбейнса-Оксли 2002 года.

Ранее в этом месяце компания сообщила о снижении объема поставок на 40% в первом квартале из-за снижения спроса в условиях неопределенной экономической обстановки, что повлияло на бюджеты потребителей и их способность совершать крупные покупки.