Как нужно готовить и есть картошку, чтобы не поправляться: раскрываем два секрета

Диетолог Оксана Дмитренко рассказала об интересном свойстве одного из самых известных и популярных продуктов, которое может помочь в снижении веса.
Врач в разговоре с kubnews.ru утверждает, что если вы едите охлажденную еду, в том числе картошку, вы можете похудеть и скорректировать свою фигуру, не ограничивая полностью себя в еде.
Готовить картошку для снижения жира можно различными способами, например, в духовке, отваривать или даже делать пюре, но не используя при этом сливочное масло. Чтобы картошка была вкусной, можно слегка побрызгать на неё нерафинированным растительным маслом.
Диетолог отмечает, что ключевое условие — использование холодной еды, так как калории будут хуже усваиваться, и это позволит избежать набора лишнего веса. Этот трюк может применяться не только к картошке, но и ко всем другим продуктам и блюдам.
Певец Прохор Шаляпин поделился фото со свадебного торжества. В роли невесты выступила Анастасия Волочкова.