Жаркое с картошкой и курицей по-домашнему: сытный ужин на всю семью без хлопот
Жаркое с картошкой и курицей по-домашнему: рецепт на все времена
1:30
Жаркое с картофелем по-домашнему — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое без труда каждый может приготовить дома. Вот проверенный рецепт, который станет отличным ужином для всей семьи.
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты:
— 0,5 кг куриного мяса,
— 5 — 6 штук картофеля,
— 1 репчатая луковица,
— 1 морковь небольшого размера,
— 2 ст. л. муки,
— соль и перец по вкусу,
— растительное масло для жарки.
Инструкции по приготовлению:
- Нарежьте луковицу полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.
- Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета в небольшой кастрюле на среднем огне, помешивая время от времени.
- Нарежьте куриное мясо на средние кусочки и добавьте в кастрюлю вместе с луком и морковью. Обжарьте почти до готовности, помешивая.
- Нарежьте картофель на крупные кубики или кольца и перемешайте с мукой в большой миске.
- Добавьте нарезанный картофель и муку в кастрюлю с куриным мясом, луком и морковью.
- Залейте жаркое водой, чтобы оно покрывало картофель. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо до готовности картофеля. Время тушения зависит от размера кусочков картофеля.
Подавайте жаркое с картофелем горячим и наслаждайтесь вкусным и питательным блюдом.
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Простой ужин. Большое блюдо для всей семьи. Жаркое с курицей и картошкой просто и очень вкусно.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру