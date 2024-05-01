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Жаркое с картошкой и курицей по-домашнему: сытный ужин на всю семью без хлопот

Жаркое с картошкой и курицей по-домашнему: рецепт на все времена

1:30
Еда

Жаркое с картофелем по-домашнему — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое без труда каждый может приготовить дома. Вот проверенный рецепт, который станет отличным ужином для всей семьи.

Жаркое с картошкой и курицей по-домашнему: рецепт на все времена
Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 0,5 кг куриного мяса,

— 5 — 6 штук картофеля,

— 1 репчатая луковица,

— 1 морковь небольшого размера,

— 2 ст. л. муки,

— соль и перец по вкусу,

— растительное масло для жарки.

Инструкции по приготовлению:

  1. Нарежьте луковицу полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.
  2. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета в небольшой кастрюле на среднем огне, помешивая время от времени.
  3. Нарежьте куриное мясо на средние кусочки и добавьте в кастрюлю вместе с луком и морковью. Обжарьте почти до готовности, помешивая.
  4. Нарежьте картофель на крупные кубики или кольца и перемешайте с мукой в большой миске.
  5. Добавьте нарезанный картофель и муку в кастрюлю с куриным мясом, луком и морковью.
  6. Залейте жаркое водой, чтобы оно покрывало картофель. Добавьте соль и перец по вкусу.
  7. Накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо до готовности картофеля. Время тушения зависит от размера кусочков картофеля.

Подавайте жаркое с картофелем горячим и наслаждайтесь вкусным и питательным блюдом.

Простой ужин. Большое блюдо для всей семьи. Жаркое с курицей и картошкой просто и очень вкусно.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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