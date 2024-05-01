Жаркое с картошкой и курицей по-домашнему: сытный ужин на всю семью без хлопот

Жаркое с картошкой и курицей по-домашнему: рецепт на все времена

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Жаркое с картофелем по-домашнему — это вкусное и лёгкое в приготовлении блюдо, которое без труда каждый может приготовить дома. Вот проверенный рецепт, который станет отличным ужином для всей семьи.

Фото: openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты:

— 0,5 кг куриного мяса,

— 5 — 6 штук картофеля,

— 1 репчатая луковица,

— 1 морковь небольшого размера,

— 2 ст. л. муки,

— соль и перец по вкусу,

— растительное масло для жарки.

Инструкции по приготовлению:

Нарежьте луковицу полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте лук и морковь до золотистого цвета в небольшой кастрюле на среднем огне, помешивая время от времени. Нарежьте куриное мясо на средние кусочки и добавьте в кастрюлю вместе с луком и морковью. Обжарьте почти до готовности, помешивая. Нарежьте картофель на крупные кубики или кольца и перемешайте с мукой в большой миске. Добавьте нарезанный картофель и муку в кастрюлю с куриным мясом, луком и морковью. Залейте жаркое водой, чтобы оно покрывало картофель. Добавьте соль и перец по вкусу. Накройте кастрюлю крышкой и тушите блюдо до готовности картофеля. Время тушения зависит от размера кусочков картофеля.

Подавайте жаркое с картофелем горячим и наслаждайтесь вкусным и питательным блюдом.