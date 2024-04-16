Курица с картошкой: приготовьте любимое блюдо своих домашних в мультиварке

Курица с картошкой в мультиварке — это идеальный вариант для семейного ужина, который быстро и просто готовится. В этом рецепте от KP.RU используются разные части курицы, кроме грудки, такие как голень и бедро, чтобы получить сочное мясо и густую подливку.
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Ингредиенты:
— 1 кг курица (кроме грудки) — 1 кг картофель — 2-3 стакана крутого кипятка — 1 крупная луковица репчатый лук — 1 крупная морковь — 3 ст. ложки растительного масла — 3 ст. ложки томатного соуса — 2 крупных зубчика чеснок — приправы по вкусу: соль, перец, петрушка и другие специи
Приготовление:
Почистите лук и нарежьте его в виде небольших кубиков.
В чашу мультиварки налейте масло, переложите нарезанный лук и включите режим "Жарка" или "Выпечка". Готовьте лук в течение 10 минут, не прикрывая мультиварку крышкой.
Очищенную морковь натрите на тёрке и высыпьте к луку в мультиварку. Жарьте лук и морковь вместе ещё 10 минут, не забывая помешивать.
Когда лук и морковь подрумянятся, положите к ним в чашу разрезанную на куски курицу. Готовьте всё вместе ещё 20 минут.
Тем временем почистите и нарежьте картошку на 4-6 частей, в зависимости от размера клубней. Переложите его в мультиварку, налейте кипяток и добавьте приправу. Готовьте его 30-40 минут при режиме "Тушение".
По истечение этого времени добавьте томатный соус и потомите ещё минут 15 под закрытой крышкой.
Спустя час добавьте чеснок и приправы по своему вкусу. Чтобы довести блюдо до идеального состояния готовности, включите режим "Подогрев" на 10-15 минут.
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УЖИН БЕЗ ВОЗНИ, ЗАМОРОЧЕК И ХЛОПОТ! КУРИЦА С КАРТОШКОЙ В МУЛЬТИВАРКЕ