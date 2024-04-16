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Курица с картошкой: приготовьте любимое блюдо своих домашних в мультиварке

Курица с картошкой в мультиварке: сытное блюдо для семейного ужина

1:50
Еда

Курица с картошкой в мультиварке — это идеальный вариант для семейного ужина, который быстро и просто готовится. В этом рецепте от KP.RU используются разные части курицы, кроме грудки, такие как голень и бедро, чтобы получить сочное мясо и густую подливку.

Курица с картошкой в мультиварке: сытное блюдо для семейного ужина
Фото: Own work by 别管我是谁 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ингредиенты:

— 1 кг курица (кроме грудки)
— 1 кг картофель
— 2-3 стакана крутого кипятка
— 1 крупная луковица репчатый лук
— 1 крупная морковь
— 3 ст. ложки растительного масла
— 3 ст. ложки томатного соуса
— 2 крупных зубчика чеснок
— приправы по вкусу: соль, перец, петрушка и другие специи

Приготовление:

  1. Почистите лук и нарежьте его в виде небольших кубиков.
  2. В чашу мультиварки налейте масло, переложите нарезанный лук и включите режим "Жарка" или "Выпечка". Готовьте лук в течение 10 минут, не прикрывая мультиварку крышкой.
  3. Очищенную морковь натрите на тёрке и высыпьте к луку в мультиварку. Жарьте лук и морковь вместе ещё 10 минут, не забывая помешивать.
  4. Когда лук и морковь подрумянятся, положите к ним в чашу разрезанную на куски курицу. Готовьте всё вместе ещё 20 минут.
  5. Тем временем почистите и нарежьте картошку на 4-6 частей, в зависимости от размера клубней. Переложите его в мультиварку, налейте кипяток и добавьте приправу. Готовьте его 30-40 минут при режиме "Тушение".
  6. По истечение этого времени добавьте томатный соус и потомите ещё минут 15 под закрытой крышкой.
  7. Спустя час добавьте чеснок и приправы по своему вкусу. Чтобы довести блюдо до идеального состояния готовности, включите режим "Подогрев" на 10-15 минут.
УЖИН БЕЗ ВОЗНИ, ЗАМОРОЧЕК И ХЛОПОТ! КУРИЦА С КАРТОШКОЙ В МУЛЬТИВАРКЕ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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