Аппетитные кусочки курицы, обжаренные на сковороде: весь секрет в маринаде из чили, лайма и тмина

Вкусный маринад для курицы: жарим её на сковороде

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти аппетитные куриные кусочки можно подать с любым гарниром к ужину. Тем более готовится гуляш очень быстро, но не забудьте предварительно замариновать мясо.

Фото: commons.wikimedia.org by adiosmary is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Каждая порция содержит всего 175 калорий.

Ингредиенты

2 чайные ложки порошка чили,

1/2 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки чесночного порошка,

1/2 чайной ложки лукового порошка,

1/2 чайной ложки молотого тмина,

1/4 чайной ложки сахара,

⅛ чайной ложки кайенского перца,

цедра одного лайма,

1 столовая ложка оливкового масла,

полкило сырой куриной грудки без костей и кожи, нарезанной небольшими кусочками.

Приготовление

В небольшой тарелке смешайте все приправы: порошок чили, соль, чесночный порошок, луковый порошок, тмин, сахар и кайенский перец. Добавьте цедру лайма и перемешайте. Поместите нарезанные кусочки курицы в пластиковый пакет с застежкой-молнией, добавьте смесь специй, встряхните пакет. Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Как только масло нагреется, добавьте кусочки курицы и готовьте 5-8 минут.