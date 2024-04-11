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Аппетитные кусочки курицы, обжаренные на сковороде: весь секрет в маринаде из чили, лайма и тмина

Вкусный маринад для курицы: жарим её на сковороде

1:11
Еда

Эти аппетитные куриные кусочки можно подать с любым гарниром к ужину. Тем более готовится гуляш очень быстро, но не забудьте предварительно замариновать мясо.

Вкусный маринад для курицы: жарим её на сковороде
Фото: commons.wikimedia.org by adiosmary is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Каждая порция содержит всего 175 калорий.

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки порошка чили,
  • 1/2 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки чесночного порошка,
  • 1/2 чайной ложки лукового порошка,
  • 1/2 чайной ложки молотого тмина,
  • 1/4 чайной ложки сахара,
  • ⅛ чайной ложки кайенского перца,
  • цедра одного лайма,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • полкило сырой куриной грудки без костей и кожи, нарезанной небольшими кусочками.

Приготовление

  1. В небольшой тарелке смешайте все приправы: порошок чили, соль, чесночный порошок, луковый порошок, тмин, сахар и кайенский перец. Добавьте цедру лайма и перемешайте.
  2. Поместите нарезанные кусочки курицы в пластиковый пакет с застежкой-молнией, добавьте смесь специй, встряхните пакет.
  3. Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Как только масло нагреется, добавьте кусочки курицы и готовьте 5-8 минут.
КУРИНОЕ ФИЛЕ В СОУСЕ НА СКОВОРОДЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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