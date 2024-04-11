Аппетитные кусочки курицы, обжаренные на сковороде: весь секрет в маринаде из чили, лайма и тмина
Вкусный маринад для курицы: жарим её на сковороде
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Эти аппетитные куриные кусочки можно подать с любым гарниром к ужину. Тем более готовится гуляш очень быстро, но не забудьте предварительно замариновать мясо.
Фото: commons.wikimedia.org by adiosmary is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Каждая порция содержит всего 175 калорий.
Ингредиенты
- 2 чайные ложки порошка чили,
- 1/2 чайной ложки соли,
- 1/2 чайной ложки чесночного порошка,
- 1/2 чайной ложки лукового порошка,
- 1/2 чайной ложки молотого тмина,
- 1/4 чайной ложки сахара,
- ⅛ чайной ложки кайенского перца,
- цедра одного лайма,
- 1 столовая ложка оливкового масла,
- полкило сырой куриной грудки без костей и кожи, нарезанной небольшими кусочками.
Приготовление
- В небольшой тарелке смешайте все приправы: порошок чили, соль, чесночный порошок, луковый порошок, тмин, сахар и кайенский перец. Добавьте цедру лайма и перемешайте.
- Поместите нарезанные кусочки курицы в пластиковый пакет с застежкой-молнией, добавьте смесь специй, встряхните пакет.
- Добавьте масло в большую сковороду и поставьте на средний огонь. Как только масло нагреется, добавьте кусочки курицы и готовьте 5-8 минут.
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Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру