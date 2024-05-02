Тренер по балету рассказала о комплексе упражнений для поддержания здоровья людям за 50 лет

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина перечислила упражнения, которые подойдут людям за 50 лет.
Портал "СЭ" пишет, что боди-балет, барре и классическая хореография продолжают завоевывать популярность по всему миру. Это неудивительно — упражнения из арсенала балерин не только укрепляют мышцы и улучшают самочувствие, но и приносят море удовольствия от процесса.
Возрастных ограничений для занятий у большинства людей практически нет. Однако заранее стоит проконсультироваться с врачом.
Первый этап комплекса — легкая суставная разминка. Она поможет разогреть мышцы перед тренировкой.
Сначала вращаем головой, затем делаем скручивания корпусом, наклоны в стороны и вращения тазом по несколько раз. Затем разминаем голеностоп. Вращаем его сначала в одну, затем в другую сторону.
После разминки делаем упражнение релеве-подъем на полупальцы, или на носочки 8-16 раз.
Затем делаем батман тандю с работой стопы. Для этого ставим пятки вместе, носки расходятся в стороны, коленный сустав направлен на пальцы ног. Начинайте скользить ногой по полу, выводя ее вперед на носок, при этом поднимайте пятку как можно выше. Из этого положения начинайте работать стопой: через полупальчик сокращайте стопу на себя и аналогично вытягивайте ее обратно в пол. Делаем от 8 до 16 раз.
После этого делаем упражнение переходы через плие тоже от 8 до 16 раз. Для этого ноги ставьте широко, пятки направлены внутрь, носки — наружу. Корпус подтянут, мышцы напряжены, руки можно убрать на талию или положить на опору. В этом положении сделайте приседание вниз. Затем плавно поднимитесь вверх. Важный момент: копчик должен быть направлен в пол.
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