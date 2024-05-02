Как правильно питаться при стрессе: советы врачей

Стресс — это состояние, которое можно облегчить с помощью питания. В этой статье мы расскажем, что полезно есть при стрессе.
Врачи рекомендуют добавлять в рацион больше свежих овощей и зелени при стрессе. Например, подойдут такие овощи и зелень, как морковь, брокколи, кабачки, спаржа, шпинат, базилик, тыква, сладкий картофель, сельдерей, свекла, редис.
Эти овощи и зелень богаты большим количеством различных витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантов. Такая диета поможет восстановить организм после воздействия стрессовых факторов и улучшить общее самочувствие.
Также добавляйте в свой рацион разные виды белка: как растительного, так и животного. Например, морепродукты, белое мясо, фасоль, грибы, орехи. Кроме того, клетчатка из овощей, фруктов и злаков чрезвычайно полезна для здоровья.
Полезные жиры можно получить из авокадо, куриных или перепелиных яиц, оливкового масла и орехов.
Напитки с кофеином следует ограничить, когда вы испытываете стресс. Это черный и зеленый чай, кофе, какао.
Кроме того, не стоит употреблять сладкую, соленую, жирную или острую пищу. Эти продукты ухудшают вашу иммунную систему.
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