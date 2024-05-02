Как правильно питаться при стрессе: советы врачей

Вот какие продукты нужно есть при стрессе

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стресс — это состояние, которое можно облегчить с помощью питания. В этой статье мы расскажем, что полезно есть при стрессе.

Фото: Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Что можно есть при стрессе

Врачи рекомендуют добавлять в рацион больше свежих овощей и зелени при стрессе. Например, подойдут такие овощи и зелень, как морковь, брокколи, кабачки, спаржа, шпинат, базилик, тыква, сладкий картофель, сельдерей, свекла, редис.

Эти овощи и зелень богаты большим количеством различных витаминов, полезных микроэлементов и антиоксидантов. Такая диета поможет восстановить организм после воздействия стрессовых факторов и улучшить общее самочувствие.

Также добавляйте в свой рацион разные виды белка: как растительного, так и животного. Например, морепродукты, белое мясо, фасоль, грибы, орехи. Кроме того, клетчатка из овощей, фруктов и злаков чрезвычайно полезна для здоровья.

Полезные жиры можно получить из авокадо, куриных или перепелиных яиц, оливкового масла и орехов.

Каких продуктов и напитков следует избегать при стрессе

Напитки с кофеином следует ограничить, когда вы испытываете стресс. Это черный и зеленый чай, кофе, какао.

Кроме того, не стоит употреблять сладкую, соленую, жирную или острую пищу. Эти продукты ухудшают вашу иммунную систему.